Bensu Soral, göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı!
Eşi Hakan Baş ile boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Bensu Soral, soluğu New York’ta aldı.
Son olarak Kubilay Aka ile Cam Tavanlar dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Bensu Soral, instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Eşi Hakan Baş ile boşanacağı yönündeki haberleri yalanlayan Bensu Soral, aralarında Hande Erçel’in de bulunduğu arkadaş grubu ile New York’a gitti.
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Büstiyeriyle poz veren Bensu Soral sosyal medyayı salladı.
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Bensu Soral’ın göğüs dekolteli pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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