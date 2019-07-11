Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğinde kriz !
Geçen yıl nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğinde kriz yaşandığı iddia edildi. İkilinin uzun zamandır sosyal medya paylaşımı yapmaması dikkat çekti.
2015 yılından beri birlikte olan, geçen yıl da nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş’ın yakın çevresinde “kriz” dedikoduları dolaşmaya başladı.
İddiaya göre daha önce kıskançlık nedeniyle birkaç kez tartışan çiftin evinde bir süre önce öncekilerden daha ciddi bir tartışma yaşandı. Soral ile Baş’ın o yüzden gergin günler geçirdiği konuşuluyor.
Dikkat çeken detay!
Bensu Soral ve Hakan Baş'ın uzun zamandır sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmamaları dikkat çekti.
Soral, en son 14 Şubat Sevgiler Günü'nde paylaşım yaparken Hakan Baş da 23 Mart'ta eşinin doğum gününü kutlamış.