Bensu Soral ile Hakan Baş'tan boşanma kararı
Ünlü oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift son kararını verdi.
2018 yılında dünyaevine giren Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı konuşuluyordu.
Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik ayrı değiliz" dedi.
Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.