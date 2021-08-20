Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden kötü haber
Oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden kötü haber geldi. İddiaya göre çocuk isteyen Hakan Baş, olumsuz yanıt alınca ikili evlerini ayırma kararı aldı.
Ekranların gözde oyuncularından Bensu Soral ve eşi Hakan Baş hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi.
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ÇOCUK KRİZİ
3 yıl önce nikah masasına oturan çiftin evliliğinde çocuk krizi yaşandığı iddia edildi.
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Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı.
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MORALİ BOZULDU
Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.
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