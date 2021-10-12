Bensu Soral'dan boşanma aşamasında olduğu Hakan Baş'a gönderme
2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, çiftin evlerini ayırdığı konuşuluyordu.
2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, çiftin evlerini ayırdığı konuşuluyordu.
Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmiş, sonrasında Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
"HER ŞEYE HAKİMSİNİZ"
Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik, ayrı değiliz" demişti.
Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yayınlayarak, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.