Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş Edis'in asistanıyla yakalandı
Oyuncu eşi Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan Hakan Baş, Edis'in asistanıyla yakalandı.
Oyuncu eşi Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan Hakan Baş, Edis'in asistanıyla yakalanınca paniğe kapıldı. Baş'ın savunması şaşırttı.
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2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.
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Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmişti.
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Sonrasında Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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