Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı anları paylaştı

Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktaladı. Geçen günlerde Etiler'de görüntülenen Mardini, hayatının evi ile işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşam sürdüğünü belirtti.