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  4. Berdan Mardini'den takipçisine olay yanıt: Sütyen ve jartiyer koydum

Berdan Mardini'den takipçisine olay yanıt: Sütyen ve jartiyer koydum

Survivor'a gitmeye hazırlanan Berdan Mardini kendisine gelen bir soruya olay bir cevap verdi.

Berdan Mardini'den takipçisine olay yanıt: Sütyen ve jartiyer koydum - Resim: 1

Survivor 2023 kadrosuna katılan Berdan Mardini gitmeden adından söz ettirmeyi başardı.

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Berdan Mardini'den takipçisine olay yanıt: Sütyen ve jartiyer koydum - Resim: 2

Son dönemde tayt giyip paylaşımlar yapan Mardini meğer yarışmaya hazırlanıyormuş.

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Berdan Mardini'den takipçisine olay yanıt: Sütyen ve jartiyer koydum - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla ilgili olarak tayt göndermesi yapıldı. 

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Berdan Mardini'den takipçisine olay yanıt: Sütyen ve jartiyer koydum - Resim: 4

"Adaya Mustafa Topaloğlu ile gitmeliydim aslında" diyen Berdan Mardini, "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi tayt olurdu bir de Mustafa Topaloğlu olurdu. Jartiyer koydum, sütyen koydum, sabahlık koydum" diyerek kahkaha attı.

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