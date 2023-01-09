Berdan Mardini'den takipçisine olay yanıt: Sütyen ve jartiyer koydum

"Adaya Mustafa Topaloğlu ile gitmeliydim aslında" diyen Berdan Mardini, "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi tayt olurdu bir de Mustafa Topaloğlu olurdu. Jartiyer koydum, sütyen koydum, sabahlık koydum" diyerek kahkaha attı.