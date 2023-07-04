Berdan Mardini'nin genç sevgilisi merak uyandırdı
Bir süre önce çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den boşanan Türkücü Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisinin fotoğrafını ilk kez yayınladı.
Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında boşandı. Olaylı bir şekilde boşanan ve aldatıldığını iddia eden türkücü sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor.
1 / 14
Son olarak gül yağı işine girerek farklı bir alanda yatırım yapan ve 120 milyon TL harcayan türkücü yeni aşka yelken açtı.
2 / 14
44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkıyla pozunu "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notuyla paylaştı.
3 / 14
İşte Berdan Mardini ile ismini açıklamadığı genç sevgilisi...
4 / 14