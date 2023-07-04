Berdan Mardini'nin genç sevgilisi merak uyandırdı

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında boşandı. Olaylı bir şekilde boşanan ve aldatıldığını iddia eden türkücü sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor.