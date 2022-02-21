Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku, sosyal medyayı salladı

Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma... Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.