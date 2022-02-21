Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku, sosyal medyayı salladı
Eski eşinin ihanetine uğradığı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen Berdan Mardini, İbo Show'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gönlünü yeni aşka açtığını dile getiren Mardini'nin Sırp sevgilisi paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Berdan Mardini, evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.
İhanet haberleriyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, katıldığ İbo Show'da eski eşine gönderme yaparak, yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.
Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma... Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.
Berdan Mardini, Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor.