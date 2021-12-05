Berdan Mardini'nin yeni tarzı tepki çekti: ''Abi dekolte neyin nesi ya!''
Eski eşi Fatoş Yelliler ise gündeme gelen Berdan Mardini "Yeni fotolar" diyerek yeni pozlarını paylaştı.
İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini yeni aşka yelken açmıştı. modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans veren Yelliler aşk pozlarıyla gündem olunca gözler Mardini'ye çevrildi.
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Çocuklarıyla vakit geçiren ve konserlerine devam eden Berdan Mardini ilginç paylaşımlara imza attı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü.
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GÖRENLER ŞOKE OLDU
Mardini'yi bu halde gören takipçileri şoke oldu.
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Çoğu takipçi Berdan Mardini'ye "Hiç olmadı" yorumunda bulundu. İşte ünlü türkücüye gelen yorumlardan bazıları:
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