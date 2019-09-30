Beren Saat aşk yaşadığı iddia edilen DJ ile görüntülendi!
Bir süredir Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, geçtiğimiz gün Fransız DJ Maga ile görüntülenmiş ve adı aşk dedikodularına karışmıştı. Beren Saat'in şimdi de DJ Maga ile Çeşme'de tatil yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat'in Fransız DJ ile bir mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıkmış hatta Saat fotoğraftaki kadının kendisinin olduğunu doğrulamıştı.
Beren Saat, geçtiğimiz Temmuz ayında İzmir'in Çeşme ilçesinde Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapmıştı. Snob Magazin'in haberine göre; Beren Saat'e adının aşk dedikodularına karıştığı Fransız DJ Maga'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. Beren Saat ve Fransız DJ Maga'nın neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı.
Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat, hakkında ortaya atılan bir iddia ile şaşırtmıştı. Söz konusu fotoğraftaki kişinin Fransız DJ Maga olduğu ve oyuncunun ünlü DJ'le aşk yaşadığı konuşuluyordu.