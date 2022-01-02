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Beren Saat: Ben Bihter değilim

Bir dönemin çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi.

Beren Saat: Ben Bihter değilim - Resim: 1

Orada Rahat mısın? programına konuşan Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

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Beren Saat: Ben Bihter değilim - Resim: 2

Dizide canlandırdığı ‘Bihter Ziyagil’ karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Saat, “Ben Bihter Ziyagil değilim” dedi.

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Beren Saat: Ben Bihter değilim - Resim: 3

Eşi Kenan Doğulu ile 2021’de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

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Beren Saat: Ben Bihter değilim - Resim: 4

Rol aldığı Atiye dizisinden de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını söyledi.

Rol aldığı Atiye dizisinden de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını söyledi.

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