Beren Saat: Ben Bihter değilim
Bir dönemin çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi.
Orada Rahat mısın? programına konuşan Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.
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Dizide canlandırdığı ‘Bihter Ziyagil’ karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Saat, “Ben Bihter Ziyagil değilim” dedi.
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Eşi Kenan Doğulu ile 2021’de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.
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Rol aldığı Atiye dizisinden de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını söyledi.
Rol aldığı Atiye dizisinden de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını söyledi.
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