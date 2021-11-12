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  4. Beren Saat o rolü reddetti: Ütücüyü oynamam

Beren Saat o rolü reddetti: Ütücüyü oynamam

Türkiye yapımı, çok konuşulan 'Kulüp' dizisindeki 'Matilda' rolünün ilk olarak Beren Saat'e teklif edildiği iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta dijital platformda izleyicisiyle buluşan; Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Kulüp' dizisi büyük ilgi görüyor.

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Geçtiğimiz hafta dijital platformda izleyicisiyle buluşan; Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Kulüp' dizisi büyük ilgi görüyor.

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"ASSOLİST OLMAM LAZIM" 
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Matilda rolü olarak olarak Beren Saat'e teklif edildi. Güzel oyuncu, "Ütücüyü oynayamam, assolist olmam gerek" diyerek, teklifi geri çevirdi.

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Beren Saat'ten gelen 'ret' cevabının ardından söz konusu rol bu sefer Gökçe Bahadır'a teklif edildi. Ve 40 yaşındaki oyuncu, dizinin 'Matilda'sı oldu.

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