Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılıyor mu ?
Oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun yılan hikayesine dönen evliliğinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Beren Saat'in taşınmak için daire aradığı iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl ilişkilerinde büyük bir kriz yaşayan çift, manşetlerden inmeyen 'boşanma' haberlerine karşın aralarını düzeltmeyi başardı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; ünlü çiftin üzerinden kara bulutlar ayrılmıyor. Evliliklerindeki krizi aşamadıkları konuşulan ikiliden Beren Saat, evden ayrılmak için emlakçılara haber gönderdi ve acil daire arayışına girdi.
OLAY DOĞUM GÜNÜ MESAJI!
Beren Saat'in, 35'inci yaş gününe girerken yayınladığı mesaj çok konuşulmuştu. Saat; "En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı" ifadelerini kullanmıştı.