Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılıyor mu ?

OLAY DOĞUM GÜNÜ MESAJI!

Beren Saat'in, 35'inci yaş gününe girerken yayınladığı mesaj çok konuşulmuştu. Saat; "En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı" ifadelerini kullanmıştı.

