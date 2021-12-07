Beren Saat ve Kenan Doğulu gecelerde görüntülendi

Mekandan en son çıkan sunucu Saba Tümer ise, "Yeni yaşımı tüm sevdiğim dostlarımla kutladım. Hepsi yanımdaydı. Çok güzel bir gece oldu. Yarın da iş günü olduğu için, gece erken başladı ve erken bitti" ifadelerini kullandı.