Beren Saat ve Kenan Doğulu gecelerde görüntülendi
Uzun süredir İstanbul gecelerinde görünmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Kuruçeşme'de Saba Tümer'in doğum günü partisine katıldı.
2014 yılında Los Angeles'ta evlenen ve sık sık boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak sonrasında aralarındaki buzları eriten Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, geçen akşam Kuruçeşme Korto Live isimli mekanda Saba Tümer'in doğum günü partisindeydi.
"ÇOK GÜZEL BİR GECEYDİ"
Mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Doğulu, "Her şey çok güzel gidiyor. Saba'cığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" şeklinde konuştu.
Mekandan en son çıkan sunucu Saba Tümer ise, "Yeni yaşımı tüm sevdiğim dostlarımla kutladım. Hepsi yanımdaydı. Çok güzel bir gece oldu. Yarın da iş günü olduğu için, gece erken başladı ve erken bitti" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kenan Doğulu, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet'in 98'inci yılı şerefine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamada sahne almıştı.