Beren Saat'in sevişme sahnesi için olay sözler: ''Beren hakkını vermiştir''

UçanKuş muhabirine konuşan Birce Akalay, henüz 'Atiye'yi izlemediğini belirterek, "Beren eminim güzel bir iş çıkarmıştır. Bir senaryo neyi hak ediyorsa onun hakkını vermiştir" dedi. Oyuncu, “Size böyle bir rol gelse kabul eder misiniz?” sorusunu, “Tabii, neden etmeyeyim” diye yanıtladı.



