Beren Saat'in sevişme sahnesi için olay sözler: ''Beren hakkını vermiştir''
Önceki akşam Akmerkez’de objektiflere takılan oyuncu Birce Akalay, meslektaşı Beren Saat'in olay yaratan sahneleri hakkında açıklama yaptı.
Birce Akalay, ilk sezonu 8 bölümden oluşan Netflix dizisi 'Atiye'de çok konuşulan Beren Saat’in sevişme sahnelerini yorumladı.
UçanKuş muhabirine konuşan Birce Akalay, henüz 'Atiye'yi izlemediğini belirterek, "Beren eminim güzel bir iş çıkarmıştır. Bir senaryo neyi hak ediyorsa onun hakkını vermiştir" dedi. Oyuncu, “Size böyle bir rol gelse kabul eder misiniz?” sorusunu, “Tabii, neden etmeyeyim” diye yanıtladı.
Başrol oyuncuları Beren Saat ile Metin Akdülger'in, 'Atiye'nin ilk sezonundaki sevişme sahneleri çok konuşuldu.