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  3. 31 Aralık 2019 10:44

Beren Saat'in sevişme sahnesi için olay sözler: ''Beren hakkını vermiştir''

Önceki akşam Akmerkez’de objektiflere takılan oyuncu Birce Akalay, meslektaşı Beren Saat'in olay yaratan sahneleri hakkında açıklama yaptı.

Beren Saat'in sevişme sahnesi için olay sözler: ''Beren hakkını vermiştir''

Birce Akalay, ilk sezonu 8 bölümden oluşan Netflix dizisi 'Atiye'de çok konuşulan Beren Saat’in sevişme sahnelerini yorumladı.

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Beren Saat'in sevişme sahnesi için olay sözler: ''Beren hakkını vermiştir''

UçanKuş muhabirine konuşan Birce Akalay, henüz 'Atiye'yi izlemediğini belirterek, "Beren eminim güzel bir iş çıkarmıştır. Bir senaryo neyi hak ediyorsa onun hakkını vermiştir" dedi. Oyuncu, “Size böyle bir rol gelse kabul eder misiniz?” sorusunu, “Tabii, neden etmeyeyim” diye yanıtladı.

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Beren Saat'in sevişme sahnesi için olay sözler: ''Beren hakkını vermiştir''

Başrol oyuncuları Beren Saat ile Metin Akdülger'in, 'Atiye'nin ilk sezonundaki sevişme sahneleri çok konuşuldu.

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Beren Saat'in sevişme sahnesi için olay sözler: ''Beren hakkını vermiştir''

Beren Saat, 'Atiye' dizisinde makyajsız olarak kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu; özel ışık, yüzdeki gözaltı ve çizgileri yok eden efektleri kabul etmedi.

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