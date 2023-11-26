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  4. Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu

Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu

Netflix'te yayınlanan ve Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u Aşk-ı Memnu dizisinden yıllar sonra biraraya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filminde Beren Saat'in erotik sahnesi gündeme oturdu.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu - Resim: 1

İzleyicinin merakla beklediği İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix'te izleyici ile buluştu. 

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Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu - Resim: 2

Beren Saat'in filmdeki erotik sahnesi ise olay yarattı.

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Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu - Resim: 3

Sosyal medyanın gündemine oturan bu orgazm görüntülerinde Beren Saat'in performansı en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu - Resim: 4
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