Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu
Netflix'te yayınlanan ve Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u Aşk-ı Memnu dizisinden yıllar sonra biraraya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filminde Beren Saat'in erotik sahnesi gündeme oturdu.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
İzleyicinin merakla beklediği İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix'te izleyici ile buluştu.
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Beren Saat'in filmdeki erotik sahnesi ise olay yarattı.
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Sosyal medyanın gündemine oturan bu orgazm görüntülerinde Beren Saat'in performansı en çok konuşulanlar arasına girdi.
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