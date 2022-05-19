Berfu Yenenler eleştirilere böyle cevap verdi
Berfu Yenenler, YouTube kanalındaki programının ilk bölümünde samimi açıklamalarda bulundu.
Berfu Yenenler, YouTube'da yayınladığı Diss Turkey programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yenenler, influencer'ların yanlış bulduğu yönlerini eleştirdi ve kara bir tahta üzerinde influencer türlerini anlattı.
Influencer olmayan kişilerin de influencer gibi davrandığını söyleyen Yenenler, meslekte anne influencer, yemek influencerı, az influencer gibi farklı influencer çeşitlerinin bulunduğundan bahsetti.
İçerik üreticilerine yaptığı eleştirilerin yanı sıra kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Yenenler, kendi adına açılan sahte hesaplardan ve bu hesaplar yüzünden başına gelenlerden de bahsetti.
Yenenler, adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldığını ve tweeti atanın kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlattı.