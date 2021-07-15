Berfu Yenenler ergenlik fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu
Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, son olarak sosyal medya hesabından ergenlik fotoğraflarını paylaştı.
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de yaklaşık dört ay önce dünyaya gelmişti.
TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ
Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini yine kahkahaya boğdu. Ergenlik yıllarında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Miss Turkey dördüncü güzeli Yenenler, fotoğrafına "Ergenlik deyince de ben be reisler" notunu düştü.
BIEBER'A BENZETTİLER
İki çocuk annesi Yenenler'in paylaşımına takipçilerinden yorum gecikmedi. Yenenler'i mesaj yağmuruna tutan takipçileri onu Justin Bieber'a benzetti.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUK ŞAKASI
Öte yandan Berfu Yenenler, geçtiğimiz hafta; oyuncu eşi Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası yapmıştı. Tescilli güzel, gebelik testine kalemle iki çizgi attıktan sonra eşinin yanına gitmişti.