Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i ifşa etti: Evlenmemek için 10 sebep
Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 finalisti Berfu Yıldız, Haziran 2019’da nikah masasına oturmuştu. Berfu yenenler ‘Evlenmemek İçin 10 Sebep’ başlıklı bir video paylaştı.
*Köşe başlarında kirli çoraplar bulursunuz.
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*Dolaplar ve çekmeceler her zaman açıktır.
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*Diş macunu hep ortadan sıkılır. *Klozet kapağı hep açık bırakılır. *Banyoda yerler daima ıslaktır. *Ayna sular içindedir.
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*Eşiniz size ufacık tektaş alabilir. *Kocanız sabah kalkınca böyle uyanabilir.
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