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  4. Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i ifşa etti: Evlenmemek için 10 sebep

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i ifşa etti: Evlenmemek için 10 sebep

Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 finalisti Berfu Yıldız, Haziran 2019’da nikah masasına oturmuştu. Berfu yenenler ‘Evlenmemek İçin 10 Sebep’ başlıklı bir video paylaştı.

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i ifşa etti: Evlenmemek için 10 sebep - Resim: 1

*Köşe başlarında kirli çoraplar bulursunuz.

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Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i ifşa etti: Evlenmemek için 10 sebep - Resim: 2

*Dolaplar ve çekmeceler her zaman açıktır.

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Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i ifşa etti: Evlenmemek için 10 sebep - Resim: 3

*Diş macunu hep ortadan sıkılır. *Klozet kapağı hep açık bırakılır. *Banyoda yerler daima ıslaktır. *Ayna sular içindedir.

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Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i ifşa etti: Evlenmemek için 10 sebep - Resim: 4

*Eşiniz size ufacık tektaş alabilir. *Kocanız sabah kalkınca böyle uyanabilir.

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