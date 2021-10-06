Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'e: seslendi
Fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Yenenler, gönderisine, "Zaman ne hızlı... Bu göbüşteydin Mete. Neydik ne olduk." notunu düşmüştü.
Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.
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KUZEY İKİ YAŞINA BASTI
Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan iki çocuk annesi Berfu Yenenler'in büyük oğlu iki yaşına bastı.
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Oğluyla olan fotoğraflarını video haline getiren 25 yaşındaki tescilli güzel, Kuzey'in doğum gününü kutladı.
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"ÇOK ŞANSLIYIM"
Berfu Yenenler, paylaşımına; İyi ki doğdun ilk göz ağrım, benimle olduğun için anneliği seninle tattığım için çok şanslıyım" notunu düştü. Ünlü isimin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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