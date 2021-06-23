Berfu Yenenler'in bikinili pozuna Eser'den olay cevap
Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor.
Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor.
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Kısa süre önce ikinci kez anne olan Berfu Yenenler sık sık bikinili kareleriyle de dikkat çekiyor. Doğumdan sonra hızlıca formuna kavuşan Yenenler, fit görüntüsünü paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.
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Berfu Yenenler o anları paylaşırken eşi Eser Yenenler'in bakışını da paylaşmayı ihmal etmedi.Yenenler fotoğrafa şu notu düştü: Instagrama bikinili fotograf atiyorumdur o sırada Eser...
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İLK TATİL KARESİ
Yaz için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Alaçatı'da 250 bin TL'ye tuttukları villaya giden Berfu Yenenler, havuz başı pozunu yayınladı.
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