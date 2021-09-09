Berfu Yenenler'in eşine cevabı olay oldu: ''Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor''
Miss Turkey 2021 yarışmasının sunuculuğunu yapan Berfu ve Eser Yenenler çiftinin bu diyaloğu geceye damgasını vurdu. Berfu Yenenler, eşine "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dedi.
2015 yılında katıldığı ve 4. olduğu yarışmaya bu defa sunucu olarak geri dönen Berfu Yenenler, canlı yayın deneyimi olmadığını ve bu konuda Eser'e güvendiğini söyledi. Berfu Yenenler, "Bu benim ilk canlı yayın deneyimim. Tamamen Eser'e güvenip geldik. Bir tık da patavatsız biriyim. Artık sana güveniyorum" şeklinde konuştu.
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Eser Yenenler ise eşine "Bana güven. Sen kendini bana bırak, rahat ol" dedi.
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Bu sözler üzerine Berfu Yenenler'in "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı salonu kahkahaya boğdu.
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2019 yılında evlenenen Eser Yenenler (37) ile Berfu Yıldız (26) ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.
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