Berfu Yenenler'in eşine cevabı olay oldu: ''Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor''

2015 yılında katıldığı ve 4. olduğu yarışmaya bu defa sunucu olarak geri dönen Berfu Yenenler, canlı yayın deneyimi olmadığını ve bu konuda Eser'e güvendiğini söyledi. Berfu Yenenler, "Bu benim ilk canlı yayın deneyimim. Tamamen Eser'e güvenip geldik. Bir tık da patavatsız biriyim. Artık sana güveniyorum" şeklinde konuştu.