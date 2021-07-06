Berfu Yenenler'in hamilelik testi şakası olay oldu
Ünlü oyuncu Eser Yenenler'e, eşi Berfu Yenenler'in yaptığı hamilelik şakası olay oldu! Berfu Yenenler pozitif hamilelik testi ile az kalsın Eser Yenenler'in kalbine indiriyordu.
Mutlu evliliklerini komik hallerini Instagram'dan sık sık paylaşan ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'den Instagram'ı kahkahalara boğan bir video daha... Dijital içerik üreticisi Berfu Yenenler çektiği Instagram reels videosu ile eşi Eser Yenenler'in neredeyse yüreğine indirecekti. Pozitif hamilelik testi gösteren Berfu Yenenler, üçüncü çocuklarına hamile olduğunu söylediği eşi Eser Yenenler'in adeta üçüncü çocuğa hazır olup olmadığını 'test etti.'
Testi hazırladığı ve eşine şaka yaptığı anların videosunu Instagram hesabında paylaşan Berfu Yenenler'e beğeni ve yorum yağdı.
Muzip kişiliği ve komik videoları ile sosyal medyada sevilen ve bir takipçi kitlesi bulunan Berfu Yenenler, önce henüz kullanılmamış bir hamilelik testi aldı.
Kırmızı keçeli kalem ile pozitif test' anlamı taşıyacak şekilde 'iki çift çizgi' çizdi.