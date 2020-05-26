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  3. 26 Mayıs 2020 12:11

"Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, "Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.

Bergen gibi olmak istemiyorum diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, "Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.

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Bergen gibi olmak istemiyorum diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama

"BİRAZ TATSIZ OLAYLAR YAŞANDI" Yeliz Yeşilmen bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

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Bergen gibi olmak istemiyorum diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama

Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız.

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Bergen gibi olmak istemiyorum diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama

Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" ifadelerini kullandı.

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