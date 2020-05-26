"Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, "Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, "Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.
"BİRAZ TATSIZ OLAYLAR YAŞANDI" Yeliz Yeşilmen bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.
Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız.