Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu

ART ARDA MAKYAJSIZ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, sosyal medyada yaratılan 'güzel kadın' algısına dikkat çekmek için makyajsız pozlarını paylaşmıştı. Birkaç gün uyanır uyanmaz fotoğrafını çeken oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence" demişti.