Bergüzar Korel ve Halit Ergenç evliliklerinin 11. yılını kutladı
Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç ile fotoğraflarını paylaşarak evliliklerinin 11. yılını kutladı.
İlk çocukları Ali'nin ardından geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı da kucaklarına alan ünlü çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, evliliklerinin 11. yılını kutluyor. Korel, eşiyle çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram'dan paylaştı.
Korel paylaşımında, "Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an... Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.