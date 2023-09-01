Berguzar Korel'den havuz başında ''fazla kilolar gitti, bikini geldi'' pozları
Yeni bir projeyle yeniden ekranları karşısındaki sevenleriyle buluşmaya hazırlanan güzel oyuncu Berguzar Korel, havuz başından "hamilelik sonrası aldığı kiloları verdim" pozlarını paylaştı...
Yeni dizisi "Düğüm" için imaj değişikliği yapan Bergüzar Korel, koyu renkli saçlarını sarıya boyatmıştı. Esra Erol'a benzetilen görüntüsüyle adından söz ettiren güzel isim fazla kilolarından da kurtuldu.
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Yoğun tempo arasında dinlenen Korel beyaz bikinisiyle havuz kenarından poz verdi.
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Hamilelikten sonra eski haline dönmek için bol bol yürüyüş yapan ve diyetini de aksatmayan güzel oyuncu fit görünümüyle beğeni topladı.
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