  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!''

Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!''

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yapay zeka ile oluşturulan bir görsel nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek, ''Annemin telefonları durmuyor'' dedi.

Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!'' - Resim: 1

Son olarak Annem Ankara dizisinde rol alan oyuncu Bergüzar Korel, yapay zeka kurbanı oldu. Yapay zekayla hazırlanan bir görselin internette yayıldığını belirten Korel, aile ve arkadaşlarının endişelendiği söyledi.

1 / 5
Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!'' - Resim: 2

42 yaşındaki oyuncu "Günlerdir bir AI haberinin kabusunu yaşıyoruz ailecek. Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış, hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız?" dedi.

2 / 5
Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!'' - Resim: 3

"VALLAHİ TÜKETTİNİZ BİZİ"

Kral Kaybederse dizisinin yıldızı Halit Ergenç ile evli olan Korel sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygulamızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu... Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten."

3 / 5
Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!'' - Resim: 4

Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olan ünlü oyuncu, keyifli anlarını zaman zaman sosyal medyadan paylaşsa da özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

4 / 5