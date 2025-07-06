Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!''

"VALLAHİ TÜKETTİNİZ BİZİ"

Kral Kaybederse dizisinin yıldızı Halit Ergenç ile evli olan Korel sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygulamızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu... Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten."