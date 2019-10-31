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  3. 31 Ekim 2019 11:28

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel: 30 yaşında annemden dayak yedim

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Korel, ''Hep annemin beni sevmediğini düşünerek büyüdüm. Bergüzar'a annelik bile yaptım. Ama annem iki kızını birbirine kırdırdı'' dedi.

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel: 30 yaşında annemden dayak yedim

Hülya Darcan’ın kızı, Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel’den magazin dünyasını sarsacak sözler: Hep annemin beni sevmediğini düşünerek büyüdüm. Bergüzar’a annelik bile yaptım. Ama annem iki kızını birbirine kırdırdı.

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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel: 30 yaşında annemden dayak yedim

Son günlerin çok konuşulan ismi Zeynep Korel, tüm merak edilenleri Günaydın’dan Tuba Kalçık’a anlattı: Annemle babamın evliliği sorunluydu.

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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel: 30 yaşında annemden dayak yedim

Aldatılmış bir kadındı annem. Evde hep kavga vardı. Annem hep ‘Zeynep olmasaydı boşanırdım’ derdi; Beni engel olarak gördü. Sevilmediğimi düşünüyordum. Annem, bendeki hatalarını Bergüzar’da yapmadı.

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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel: 30 yaşında annemden dayak yedim

BENİ UÇURUMA ATTI

‘Bergüzar bana ‘küçük anne’ derdi. Çok düşkünüm ona… Annem beni uçurumdan attı. İki kızını birbirine kırdırdı.

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