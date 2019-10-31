Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel: 30 yaşında annemden dayak yedim
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Korel, ''Hep annemin beni sevmediğini düşünerek büyüdüm. Bergüzar'a annelik bile yaptım. Ama annem iki kızını birbirine kırdırdı'' dedi.
Hülya Darcan’ın kızı, Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel’den magazin dünyasını sarsacak sözler: Hep annemin beni sevmediğini düşünerek büyüdüm. Bergüzar’a annelik bile yaptım. Ama annem iki kızını birbirine kırdırdı.
Son günlerin çok konuşulan ismi Zeynep Korel, tüm merak edilenleri Günaydın’dan Tuba Kalçık’a anlattı: Annemle babamın evliliği sorunluydu.
Aldatılmış bir kadındı annem. Evde hep kavga vardı. Annem hep ‘Zeynep olmasaydı boşanırdım’ derdi; Beni engel olarak gördü. Sevilmediğimi düşünüyordum. Annem, bendeki hatalarını Bergüzar’da yapmadı.