Berk Atan’ın sevgilisi Selin Yağcıoğlu estetik güzeli çıktı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Gülsim Ali ile başrolü paylaşan Berk Atan, gönlünü Selin Yağcıoğlu’na kaptırmıştı.
Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, oyuncu Berk Atan ile aşk yaşıyor.
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ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı fenomen Selin Yağcıoğlu ile barıştı.
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Sevgilisinin doğum günü için parti düzenleyen Atan, Yağcıoğlu'nu öpücüklere boğdu.
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ÖPMELERE DOYAMADI
Atan, Selin Yağcıoğlu, pastayı üfleyeceği sırada sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.
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