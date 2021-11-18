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  4. Berk Atan’ın sevgilisi Selin Yağcıoğlu estetik güzeli çıktı

Berk Atan’ın sevgilisi Selin Yağcıoğlu estetik güzeli çıktı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Gülsim Ali ile başrolü paylaşan Berk Atan, gönlünü Selin Yağcıoğlu’na kaptırmıştı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, oyuncu Berk Atan ile aşk yaşıyor.

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ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı fenomen Selin Yağcıoğlu ile barıştı.

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Sevgilisinin doğum günü için parti düzenleyen Atan, Yağcıoğlu'nu öpücüklere boğdu.

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ÖPMELERE DOYAMADI

Atan, Selin Yağcıoğlu, pastayı üfleyeceği sırada sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

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