Berkay'a destek olayım derken rezil oldu

Berkay ile eşinin görselini paylayan Deniz Seki'nin mesajı aynen şöyleydi : -'Haberi duyduğumda şok oldum. Ülkemizi dünyada temsil eden birinin yapacağı bir hareket mi bu ya? Her şeyden önce dünyalar güzeli hamile eşine ayıp. Doğum yapacak kızcağız. Rezillik diz boyu. Çok ayıp ettin Arda Turan. O çok bahsettiğin adamlık, erkeklik bu değil bunu sakın unutma. Yazıklar olsun sana. Canım Arkadaşım Berkay güzel kardeşim Özlemim çok geçmiş olsun. Biliyorsunuz her zaman yanınızdayım'.