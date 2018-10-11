Berkay'a destek olayım derken rezil oldu
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Arda Turan'dan yumruk yiyen Berkay'a destek olayım derken sosyal medyanın diline düştü.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Arda Turan'dan dayak yiyen Berkay'a destek olmak için instagram hesabından attığı mesajla sosyal medyada ti'ye alındı. Arda Turan'ı eleştirip, Berkay'a destek olan Deniz Seki'ye Hüsnü Şenlendirici ile yaşadığı ilişki hatırlatıldı.
Deniz Seki, Arda Turan'dan yumruk yiyen ve burnu kırılan Berkay'a sahip çıkmak için instagram hesabından “Haberi duyduğumda şok oldum" diye başlayan bir mesaj paylaştı. Mesajında Arda Turan'ı hamile eşini aldattığı için ayıplayan Deniz Seki, 'adamlık, erkeklik bu mu' diye yazdı.
Berkay ile eşinin görselini paylayan Deniz Seki'nin mesajı aynen şöyleydi : -'Haberi duyduğumda şok oldum. Ülkemizi dünyada temsil eden birinin yapacağı bir hareket mi bu ya? Her şeyden önce dünyalar güzeli hamile eşine ayıp. Doğum yapacak kızcağız. Rezillik diz boyu. Çok ayıp ettin Arda Turan. O çok bahsettiğin adamlık, erkeklik bu değil bunu sakın unutma. Yazıklar olsun sana. Canım Arkadaşım Berkay güzel kardeşim Özlemim çok geçmiş olsun. Biliyorsunuz her zaman yanınızdayım'.
Deniz Seki'nin paylaşımı instagramda olay oldu. Takipçileri ona mazisini hatırlattı. Evli olan Hüsnü Şenlendirici defteri açılınca Deniz Seki rezil oldu. Seki önce söz konusu mesajı yoruma kapattı. Deniz Seki'nin bu hamlesi gelen eleştirileri durdurmaya yetmedi. Deniz Seki 'ye bir takipçisi "Sen değilmiydin yıllarca evli çocuklu adamla birliktelik yaşayan hiç utanmadan arlanmadan! Sizde nasıl bi muhakeme var yada ne bileyim öyle bişey işte' diye yazdı.