Berrak Tüzünataç da ''transparan'' dedi! Sosyal medyayı sallayan pozlar
Oyuncu Berrak Tüzünataç transparan modasına uydu. Ünlü ismin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.
Cesur pozlarını sosyal medyadan sık sık paylaşan isimlerden biri olan Berrak Tüzünataç bu paylaşımlarına yenilerini ekledi.
1 / 71
Serenay Sarıkaya, Nesrin Cavadzade, Defne Samyeli'den sonra transparan modasına uyan Berrak Tüzünataç, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
2 / 71
Kot pantolon üzerine transparan bluz tercih eden Berrak Tüzünataç birbirinden özel karelerini paylaştı.
3 / 71
Tüzünataç'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
İşte o kareler...
4 / 71