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  4. Berrak Tüzünataç da ''transparan'' dedi! Sosyal medyayı sallayan pozlar

Berrak Tüzünataç da ''transparan'' dedi! Sosyal medyayı sallayan pozlar

Oyuncu Berrak Tüzünataç transparan modasına uydu. Ünlü ismin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

Berrak Tüzünataç da ''transparan'' dedi! Sosyal medyayı sallayan pozlar - Resim: 1

Cesur pozlarını sosyal medyadan sık sık paylaşan isimlerden biri olan Berrak Tüzünataç bu paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Berrak Tüzünataç da ''transparan'' dedi! Sosyal medyayı sallayan pozlar - Resim: 2

Serenay Sarıkaya, Nesrin Cavadzade, Defne Samyeli'den sonra transparan modasına uyan Berrak Tüzünataç, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

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Berrak Tüzünataç da ''transparan'' dedi! Sosyal medyayı sallayan pozlar - Resim: 3

Kot pantolon üzerine transparan bluz tercih eden Berrak Tüzünataç birbirinden özel karelerini paylaştı.

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Berrak Tüzünataç da ''transparan'' dedi! Sosyal medyayı sallayan pozlar - Resim: 4

Tüzünataç'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

İşte o kareler...

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