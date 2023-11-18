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Berrak Tüzünataç transparan cesur pozlarıyla büyüledi

Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı transparan pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Berrak Tüzünataç transparan cesur pozlarıyla büyüledi - Resim: 1

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, son olarak, başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Terzi'nin ikinci sezonunda rol almıştı.

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Berrak Tüzünataç transparan cesur pozlarıyla büyüledi - Resim: 2

Tüzünataç, dizide Çağatay Ulusoy ile sevişme sahneleriyle çok konuşulmuştu.

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Berrak Tüzünataç transparan cesur pozlarıyla büyüledi - Resim: 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, bu defa davet tarzıyla dikkat çekti.

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Berrak Tüzünataç transparan cesur pozlarıyla büyüledi - Resim: 4

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Tüzünataç'ın cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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