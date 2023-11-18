Berrak Tüzünataç transparan cesur pozlarıyla büyüledi
Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı transparan pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, son olarak, başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Terzi'nin ikinci sezonunda rol almıştı.
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Tüzünataç, dizide Çağatay Ulusoy ile sevişme sahneleriyle çok konuşulmuştu.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, bu defa davet tarzıyla dikkat çekti.
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İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Tüzünataç'ın cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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