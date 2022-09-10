Berrak Tüzünataç yeni filmi için verdiği yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Birsen Berrak Tüzünataç bu sefer çıplak pozuyla gündem oldu.
Yaz Yüceil ve Teoman ile birlikte başrolünü paylaştığı kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nn afişini Instagram hesabından yayınlayan Tüzünataç'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Mükemmel fiziğini paylaşmaktan çekinmeyen Tüzünataç bu sefer çıplak poz verdi.
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Düzgün fiziği ile dikkat çeken Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını Mustafa Nurdoğdu çekti.
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'La Casa de Raisa Vanessa' filminin yönetmen koltuğunda usta isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin oturuyor.
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