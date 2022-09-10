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  4. Berrak Tüzünataç yeni filmi için verdiği yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı

Berrak Tüzünataç yeni filmi için verdiği yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Birsen Berrak Tüzünataç bu sefer çıplak pozuyla gündem oldu.

Berrak Tüzünataç yeni filmi için verdiği yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Yaz Yüceil ve Teoman ile birlikte başrolünü paylaştığı kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nn afişini Instagram hesabından yayınlayan Tüzünataç'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Berrak Tüzünataç yeni filmi için verdiği yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Mükemmel fiziğini paylaşmaktan çekinmeyen Tüzünataç bu sefer çıplak poz verdi.

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Berrak Tüzünataç yeni filmi için verdiği yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını Mustafa Nurdoğdu çekti.

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Berrak Tüzünataç yeni filmi için verdiği yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 4

'La Casa de Raisa Vanessa' filminin yönetmen koltuğunda usta isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin oturuyor.

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