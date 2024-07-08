Berrak Tüzünataç'ın yatak odası pozları olay oldu
39 yaşındaki ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, dergi çekimi için yatak odasından verdiği pozlarla değme mankenlere taş çıkardı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
1 / 4
Oyunculuğu, güzelliği ve kendine has tarzıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran Berrak Tüzünataç, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı her zaman başarıyor.
2 / 4
Bu sefer de bir dergi çekimi için yatağa serilip poz veren Berrak Tüzünataç'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu.
3 / 4
Girdiği yatakta objektiflere poz veren oyuncu beyaz çarşaflara sarınarak en seksi halini gösterdi.
4 / 4