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Berrak Tüzünataç'tan bikinili tatil pozları

Berrak Tüzünataç tatiline devam ederken, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettirdi.

Berrak Tüzünataç'tan bikinili tatil pozları - Resim: 1

Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler dünyası da rotalarını popüler tatil bölgelerine çevirmiş, bu isimlerden biri de Berrak Tüzünataç olmuştu.

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Berrak Tüzünataç'tan bikinili tatil pozları - Resim: 2

Geçtiğimiz ay sezonu açan ünlü oyuncu, tatil için Bodrum'u tercih etmişti. Tüzünataç, Yalıkavak'taki bir beach'te objektiflere yansımıştı.

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Berrak Tüzünataç'tan bikinili tatil pozları - Resim: 3

SEZONUN YORGUNLUĞUNU ATTI

Sezonun yorgunluğunu atan 38 yaşındaki Tüzünataç, doğal güzelliği ve düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı. Oyuncu, mekanda bir arkadaşıyla güneşlenmiş; sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bırakmıştı.

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Berrak Tüzünataç'tan bikinili tatil pozları - Resim: 4

Ünlü ismin o anları, kameralara böyle yansımıştı.

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