Berrak Tüzünataç'tan bikinili tatil pozları
Berrak Tüzünataç tatiline devam ederken, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettirdi.
Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler dünyası da rotalarını popüler tatil bölgelerine çevirmiş, bu isimlerden biri de Berrak Tüzünataç olmuştu.
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Geçtiğimiz ay sezonu açan ünlü oyuncu, tatil için Bodrum'u tercih etmişti. Tüzünataç, Yalıkavak'taki bir beach'te objektiflere yansımıştı.
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SEZONUN YORGUNLUĞUNU ATTI
Sezonun yorgunluğunu atan 38 yaşındaki Tüzünataç, doğal güzelliği ve düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı. Oyuncu, mekanda bir arkadaşıyla güneşlenmiş; sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bırakmıştı.
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Ünlü ismin o anları, kameralara böyle yansımıştı.
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