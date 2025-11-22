Bertuğ Yıldırım'danPortekizli model sevgilisine Azer Bülbül'lü evlilik teklifi
Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model Oriana Gomes'e Azer Bülbül şarkısı eşliğinde Boğaz'da evlenme teklifi etti.
Başakşehir'de forma giyen genç yıldız Bertuğ Yıldırım bir süredir birlikte olduğu Portekizli model Oriana Gomes'e İstanbul Boğazı'nın ortasında evlenme teklif etti.
Milli takım formasını da terleten Bertuğ Yıldırım İstanbul Boğazı'nda sevgilisi Oriana Gomes'in doğum günü için düzenlediği kutlamada büyük bir sürprize imzasını attı.
Bertuğ Yıldırım Oriana'ya hem doğum günü partisi düzenlendi hem de evlilik teklifinde bulundu.
Yıldırım, teklif sırasında hayranı olduğu Azer Bülbül şarkısı açtırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
