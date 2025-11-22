  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Süper Lig'in yıldız oyuncusundan siyahi sevgilisine boğazda Azer Bülbül'lü evlilik teklifi

Bertuğ Yıldırım'danPortekizli model sevgilisine Azer Bülbül'lü evlilik teklifi

Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model Oriana Gomes'e Azer Bülbül şarkısı eşliğinde Boğaz'da evlenme teklifi etti.

Bertuğ Yıldırım'danPortekizli model sevgilisine Azer Bülbül'lü evlilik teklifi - Resim: 1

Başakşehir'de forma giyen genç yıldız Bertuğ Yıldırım bir süredir birlikte olduğu Portekizli model Oriana Gomes'e İstanbul Boğazı'nın ortasında evlenme teklif etti.

1 / 9
Bertuğ Yıldırım'danPortekizli model sevgilisine Azer Bülbül'lü evlilik teklifi - Resim: 2

Milli takım formasını da terleten Bertuğ Yıldırım İstanbul Boğazı'nda sevgilisi Oriana Gomes'in doğum günü için düzenlediği kutlamada büyük bir sürprize imzasını attı. 

2 / 9
Bertuğ Yıldırım'danPortekizli model sevgilisine Azer Bülbül'lü evlilik teklifi - Resim: 3

Bertuğ Yıldırım Oriana'ya hem doğum günü partisi düzenlendi hem de evlilik teklifinde bulundu.

3 / 9
Bertuğ Yıldırım'danPortekizli model sevgilisine Azer Bülbül'lü evlilik teklifi - Resim: 4

Yıldırım, teklif sırasında hayranı olduğu Azer Bülbül şarkısı açtırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

4 / 9