Beşiktaş'a hakaret eden Serdar Ortaç: Ağzıma içki sürmeyeceğim
Beşiktaş Kulübü'nün suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam katıldığı canlı yayında bir kez daha özür diledi.
Beşiktaş Kulübü'nün suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam katıldığı canlı yayında bir kez daha özür diledi ve "Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama gitsem bile" diyerek tövbe etti.
Sahnede Beşiktaş'ı hedef alan sözleriyle tepki çeken Serdar Ortaç tövbe etti. TV100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası adlı programa bağlanan Ortaç, "Çok üzüldüm bu olaya sabaha kadar uyumadım. Konserlerin 2 tanesini iptal ettim. Çok büyük terbiyesizlik ettim. Çok pişmanım" dedi.
"İçkili ortamda insan bazen ne diyeceğini şaşırıyormuş. İçki içmemeliydim sahnede. İçki tüm kötülüklerin anası. Büyük hata" ifadesini kullanan Ortaç, şöyle devam etti:
"Artık yapacak tek bir şey kaldı. Beşiktaş camiası, taraftarı, sayın başkan, 30 senelik dostum Sergen beni affetsin diye dua edeceğim. Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama gitsem bile."