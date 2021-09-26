Beşiktaş'a hakaret eden Serdar Ortaç: Ağzıma içki sürmeyeceğim

Beşiktaş Kulübü'nün suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam katıldığı canlı yayında bir kez daha özür diledi ve "Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama gitsem bile" diyerek tövbe etti.