Best Model of Turkey kazananları açıklandı
Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol “En İyi Model” olarak yarışmada birinci oldular.
36. Best Model of Türkiye'nin kazananları açıklandı. 36. Best Model Türkiye yarışmasında Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu. Başkent Ankara'dan yarışmaya katılan Metehan Varol ise erkeklerde birinci seçildi.
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İşte Best Model of Turkey kazananları: Yağmur Karlı
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İşte Best Model of Turkey kazananları: Metehan Varol
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İşte Best Model of Turkey kazananları: Yağmur Karlı
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