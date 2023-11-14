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  4. Türkiye'nin iki yeni güzeli belli oldu: İşte Best Model of Turkey'in kazananları

Best Model of Turkey kazananları açıklandı

Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol “En İyi Model” olarak yarışmada birinci oldular.

Best Model of Turkey kazananları açıklandı - Resim: 1

36. Best Model of Türkiye'nin kazananları açıklandı. 36. Best Model Türkiye yarışmasında Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu. Başkent Ankara'dan yarışmaya katılan Metehan Varol ise erkeklerde birinci seçildi.
 
 

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Best Model of Turkey kazananları açıklandı - Resim: 2

İşte Best Model of Turkey kazananları: Yağmur Karlı 

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Best Model of Turkey kazananları açıklandı - Resim: 3

İşte Best Model of Turkey kazananları: Metehan Varol

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Best Model of Turkey kazananları açıklandı - Resim: 4

İşte Best Model of Turkey kazananları: Yağmur Karlı 

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