Beste Kökdemir büyük sürprizi nikahında açıkladı: ''Hamileyim!''
Uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine giren güzel oyuncu Beste Kökdemir, düğün gününde hamile olduğunu duyurdu.
Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi sevilen yapımlarda rol alan güzel oyuncu Beste Kökdemir uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünya evine girdi.
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Çatak'ın Mayıs ayında yaptığı evlenme teklifini kabul eden Beste Kökdemir önceki günkü düğünden kareleri de sosyal medyasından paylaştı.
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Sosyal medya bir anda ünlü çiftin düğün fotoğraflarıyla dolarken Beste Kökdemir'den bir sürpriz hamle daha geldi.
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Oyuncu, düğünün ardından Instagram hesabından paylaştığı ultrason karesiyle bebek müjdesini verdi.
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