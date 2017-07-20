Beyonce heykeli alay konusu oldu
Beyonce’nin New York’taki Madame Tussauds Müzesi’ne yeni getirilen balmumu heykeli, ünlü şarkıcıya benzememesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin New York’taki Madame Tussauds Müzesi’nde yer alan balmumu heykeli yerden yere vuruldu.
Beyonce’nin yeni balmumu heykelinin eylül ayına kadar görülebileceğini duyuran müze, heykeli önce Twitter hesabından bu şekilde paylaştı.
Ancak heykelin 35 yaşındaki ABD’li şarkıcıya hiç benzemediği düşünülerek müze, eleştiri yağmuruna tutuldu.