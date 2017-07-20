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  3. 20 Temmuz 2017 11:10

Beyonce heykeli alay konusu oldu

Beyonce’nin New York’taki Madame Tussauds Müzesi’ne yeni getirilen balmumu heykeli, ünlü şarkıcıya benzememesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Beyonce heykeli alay konusu oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin New York’taki Madame Tussauds Müzesi’nde yer alan balmumu heykeli yerden yere vuruldu.

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Beyonce heykeli alay konusu oldu

Beyonce’nin yeni balmumu heykelinin eylül ayına kadar görülebileceğini duyuran müze, heykeli önce Twitter hesabından bu şekilde paylaştı.

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Beyonce heykeli alay konusu oldu

Ancak heykelin 35 yaşındaki ABD’li şarkıcıya hiç benzemediği düşünülerek müze, eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Beyonce heykeli alay konusu oldu

Sosyal medya kullanıcıları, müzenin paylaşımına cevaben yaptıkları paykaşımlarda heykelin tam bir fiyasko olduğunu söyledi.

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