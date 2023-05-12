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  4. Bez Bebek dizisiyle tanınmıştı! Asena Keskinci değişimiyle gündem oldu

Bez Bebek dizisiyle tanınmıştı! Asena Keskinci değişimiyle gündem oldu

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, değişimiyle görenleri şaşırttı. 

Bez Bebek dizisiyle tanınmıştı! Asena Keskinci değişimiyle gündem oldu - Resim: 1

Kızıl saçları ile akıllarda yer eden ve şimdilerde de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan genç oyuncu cesur pozlar vermekten de geri durmuyor.

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Bez Bebek dizisiyle tanınmıştı! Asena Keskinci değişimiyle gündem oldu - Resim: 2

Asena Keskinci, başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisiyle adını duyurdu.  

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Bez Bebek dizisiyle tanınmıştı! Asena Keskinci değişimiyle gündem oldu - Resim: 3

Şimdilerde 22 yaşında bir genç kız olan Keskinci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor.

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Bez Bebek dizisiyle tanınmıştı! Asena Keskinci değişimiyle gündem oldu - Resim: 4

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Keskinci, televizyon ekranlarında ilk olarak 2004 yılında yayınlanan "Aliye" ve "Yadigar" isimli dizilerle yer aldı.

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