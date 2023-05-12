Bez Bebek dizisiyle tanınmıştı! Asena Keskinci değişimiyle gündem oldu
Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, değişimiyle görenleri şaşırttı.
Kızıl saçları ile akıllarda yer eden ve şimdilerde de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan genç oyuncu cesur pozlar vermekten de geri durmuyor.
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Asena Keskinci, başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisiyle adını duyurdu.
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Şimdilerde 22 yaşında bir genç kız olan Keskinci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor.
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2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Keskinci, televizyon ekranlarında ilk olarak 2004 yılında yayınlanan "Aliye" ve "Yadigar" isimli dizilerle yer aldı.
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