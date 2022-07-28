Bez Bebek'in 'Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun son haline inanamayacaksınız: Güzelliği ile büyüledi
Bir zamanların efsane çocuk dizisi Bez Bebek'te Özge karakterine hayat veren Sibel Kasapoğlu son hali ile herkesi şaşırttı.
Başarılı oyuncu kadrosu, konusu ve görselliğiyle hafızalara kazınan Bez Bebek dizisi günümüzde de konuşulmaya devam ediyor.
1 / 23
Evrim Akın, Oya Aydoğan, Mehmet Usta ve Tan Sağtürk gibi yetenekli isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin çocuk oyuncuları ise en çok araştırılan konulardan biri.
2 / 23
Bu çocuklar günümüzde çeşitli dizilerde ve filmlerde oyunculuk kariyerlerini sürdürmeye devam ediyor.
3 / 23
Bu oyunculardan bir tanesi de Sibel Kasapoğlu.
4 / 23