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  4. Bez Bebek'in 'Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun son haline inanamayacaksınız: Güzelliği ile büyüledi

Bez Bebek'in 'Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun son haline inanamayacaksınız: Güzelliği ile büyüledi

Bir zamanların efsane çocuk dizisi Bez Bebek'te Özge karakterine hayat veren Sibel Kasapoğlu son hali ile herkesi şaşırttı.

Bez Bebek'in 'Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun son haline inanamayacaksınız: Güzelliği ile büyüledi - Resim: 1

Başarılı oyuncu kadrosu, konusu ve görselliğiyle hafızalara kazınan Bez Bebek dizisi günümüzde de konuşulmaya devam ediyor.

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Bez Bebek'in 'Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun son haline inanamayacaksınız: Güzelliği ile büyüledi - Resim: 2

Evrim Akın, Oya Aydoğan, Mehmet Usta ve Tan Sağtürk gibi yetenekli isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin çocuk oyuncuları ise en çok araştırılan konulardan biri.

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Bez Bebek'in 'Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun son haline inanamayacaksınız: Güzelliği ile büyüledi - Resim: 3

Bu çocuklar günümüzde çeşitli dizilerde ve filmlerde oyunculuk kariyerlerini sürdürmeye devam ediyor.

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Bez Bebek'in 'Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun son haline inanamayacaksınız: Güzelliği ile büyüledi - Resim: 4

Bu oyunculardan bir tanesi de Sibel Kasapoğlu.

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