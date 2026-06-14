''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı!
Cemiyet hayatının ünlü ismi 45 yaşındaki Eda Taşpınar, Mikonos tatilinden paylaştığı yeni bikinili pozlarıyla magazin gündeminde yer aldı. Yılın büyük bölümünü Akdeniz kıyılarında geçiren ve bronz teniyle tanınan Taşpınar, geçtiğimiz günlerdeki "Bikini izi sevmem" açıklamasının ardından kusursuz fiziğiyle dikkat çeken iddialı tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Cemiyet ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan 45 yaşındaki Eda Taşpınar, yaz sezonunu yine iddialı paylaşımlarla geçiriyor.
Yılın büyük bir bölümünü sıcak iklimlerde geçirmesiyle ve meşhur bronz teniyle tanınan sosyetik güzel, Yunanistan'ın popüler tatil adası Mikonos'tan yaptığı son paylaşımlarla sosyal medyanın ve magazin basınının ilgi odağı oldu.
Geçtiğimiz günlerde şezlongda güneşlenirken tanga bikinisiyle verdiği poza "Bikini izi sevmem" notunu düşerek günlerce konuşulan ünlü isim, bu kez de minicik bikinisiyle objektif karşısına geçti.
45 yaşında olmasına rağmen formda görüntüsüyle dikkat çeken Taşpınar, fit fiziği ve artık kendi adıyla markalaşan bronz teniyle takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.