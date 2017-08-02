Bikinili paylaşımı olay oldu !
Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook, bikinili pozunu paylaştı.
Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook, Instagram'dan bikinili pozunu paylaştı. Hayranları Brook'un kilolu halini eleştirince, ünlü modelin morali fena bozuldu.
37 yaşındaki Brook, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Jeremy Parisi ile çıktığı Fransa tatilinde uzaktan çekilmiş bir bikinili pozunu paylaştı. Ardından da fotoğrafa binlerce yorum yağarken, bazıları Brook'u "Şişman" diyerek eleştirdi.
"BENİM DERİM KALIN"
Brook kendisine yöneltilen tüm eleştirilere "Benim derim kalın. Kesinlikle" diye şaka yollu bir yanıt verdi.