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  3. 02 Ağustos 2017 23:18

Bikinili paylaşımı olay oldu !

Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook, bikinili pozunu paylaştı.

Bikinili paylaşımı olay oldu !

Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook, Instagram'dan bikinili pozunu paylaştı. Hayranları Brook'un kilolu halini eleştirince, ünlü modelin morali fena bozuldu.

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Bikinili paylaşımı olay oldu !

37 yaşındaki Brook, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Jeremy Parisi ile çıktığı Fransa tatilinde uzaktan çekilmiş bir bikinili pozunu paylaştı. Ardından da fotoğrafa binlerce yorum yağarken, bazıları Brook'u "Şişman" diyerek eleştirdi.

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Bikinili paylaşımı olay oldu !

"BENİM DERİM KALIN"

Brook kendisine yöneltilen tüm eleştirilere "Benim derim kalın. Kesinlikle" diye şaka yollu bir yanıt verdi.

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Bikinili paylaşımı olay oldu !

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Çok fazla eleştiri alan pozunu da instagram safyasından sildi.

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