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  3. 02 Nisan 2019 15:32

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Bir dönem Özcan Deniz ile birlikte olan Buse Narcı'nın bikinili pozları sosyal medyada olay oldu.

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren oyuncu Buse Narcı, erken yaz tatilinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

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Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Buse Narcı, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Narcı, bu kez Dubai tatilinden paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini kazandı. Narcı'nın tatil pozları henüz denize ayaklarını sokmamış takipçileri tarafından imrenilerek izlendi.

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Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

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