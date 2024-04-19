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  4. Bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncunun dövmeleri olay oldu

Bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncunun dövmeleri olay oldu

Güzel oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerken, paylaştığı fotoğraflardaki dövme detayı da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncunun dövmeleri olay oldu - Resim: 1

Oynadığı dizilerden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Devrim Özkan, Galatasaray'da oynayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşamış ve çift ani bir şekilde ayrılmıştı.

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Bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncunun dövmeleri olay oldu - Resim: 2

Şimdilerde Kerem Bürsin’le beraber rol alacağı Mavi Mağara dizisi için Antalya'ya giden Devrim Özkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. 

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Bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncunun dövmeleri olay oldu - Resim: 3

Özkan paylaşımına “work and travel” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncunun dövmeleri olay oldu - Resim: 4

Devrim Özkan'a sosyal medyada; 'Dövmeni mi sildirdin?' gibi yorumlar da yapıldı. Galatasaraylı olan Özkan'ın kolunda aslan dövmesi vardı.

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