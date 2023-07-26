Bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti: Fahriye Evcen'den yeni tatil pozları
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çeken Fahriye Evcen, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.
İkinci çocuğunu kucağına almasının ardından ekranlardan elini eteğini çeken Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ailesiyle tatile çıktı.
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Sosyal medya hesabından sık sık tatil karelerini yayınlayan Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vaktinin çoğunu çocukları ile geçirmeyi tercih eden Evcen, ikili takımı ile poz verdi. Doğumun ardından kısa sürede kilolarına veda eden ünlü oyuncu, paylaşımıyla kendisine hayran bıraktı.
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Tekne tatilinin ardından yine ortalığı kasıp kavuran Fahriye Evcen, minisiyle poz verdi. Güzel oyuncuya sosyal medyadan yorum yağdı.
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