Bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti: Fahriye Evcen'den yeni tatil pozları

Sosyal medya hesabından sık sık tatil karelerini yayınlayan Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vaktinin çoğunu çocukları ile geçirmeyi tercih eden Evcen, ikili takımı ile poz verdi. Doğumun ardından kısa sürede kilolarına veda eden ünlü oyuncu, paylaşımıyla kendisine hayran bıraktı.